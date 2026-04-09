Birleşik Krallık (İngiltere) merkezli NatWest, Şubat 2027 sonuna kadar toplamda 34 şubesinin kapılarını kapatacağını doğrularken, 3 şube için henüz kesin tarih verilmedi. Planlanan kapanışların büyük bir kısmının Haziran 2026 sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor. Kapatılan şubelerin yerini, müşterilerin fiziksel hizmet almaya devam edebilmesi amacıyla kurulan ortak "bankacılık merkezleri" alacak.

BANKADAN DİJİTAL ODAKLI AÇIKLAMA

Banka, kararın gerekçesini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"Yakın zamanda bazı şubelerimizi kapatacağımızı duyurduk. Ancak yine de birçok farklı yöntemle bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık son yıllarda büyük ölçüde değişti. Mobil ve çevrimiçi hizmetlere olan talep arttı ve bu da daha hızlı ve kolay bir bankacılık yönteminden yararlanmanızı sağlıyor" denildi.

Müşterilere bu süreçte destek verileceğini belirten kurum, şu eklemeyi yaptı:

"Yerel şubenizin kapanmasının bazı değişiklikler getireceğini anlıyoruz ve bu süreçte her adımda tam olarak bilgilendirilmenizi ve desteklenmenizi sağlamak istiyoruz" şeklinde açıklamada bulunuldu.

Daily Express'te yer alan habere göre, NatWest, fiziksel şubelerdeki küçülmeye rağmen 2020'den bu yana sisteme 115 milyon sterlin yatırım yaptığını belirtti. Banka sözcüsü, süreçle ilgili olarak, "Müşterilerimiz ve çalışanlarımız üzerindeki olası etkileri en aza indirmek için, bir şubeyi kapatma gibi zor bir kararı nerede ve ne zaman alacağımızı dikkatlice değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

KAPANACAĞI KESİNLEŞEN ŞUBELERİN LİSTESİ

Mayıs 2026

Ashford (Middlesex): 12/05/2026

Barnet: 11/05/2026

Brentwood: 13/05/2026

Cheetham Hill: 12/05/2026

Chorlton-cum-Hardy: 20/05/2026

Eastcote: 11/05/2026

Harlow: 21/05/2026

Hartlepool: 14/05/2026

Hornchurch: 21/05/2026

Hove: 19/05/2026

Loughton: 18/05/2026

Orpington: 27/05/2026

Portishead: 12/05/2026

Tooting: 18/05/2026

Waltham Cross: 28/05/2026

*Haziran 2026

Aldershot: 02/06/2026

Boston: 11/06/2026

Fulham Broadway: 18/06/2026

Grays: 15/06/2026

Halifax: 18/06/2026

Hemel Hempstead: 01/06/2026

Kirkby Lonsdale: 10/06/2026

Liverpool Street İstasyonu: 17/06/2026

Palmers Green (Londra): 01/06/2026

Pontefract: 04/06/2026

Sheffield (Attercliffe): 08/06/2026

South Shields: 09/06/2026

Southall: 04/06/2026

Welwyn Garden City: 03/06/2026

*Ağustos - Eylül 2026

Evesham: 25/08/2026

Regent Street (Londra): 30/09/2026

*Şubat 2027

Godalming: 23/02/2027

Herne Bay: 24/02/2027

Sydenham: 23/02/2027

Tarihi netleşmeyenler

Ashby-de-la-Zouch, Launceston ve Torquay şubeleri, uygun bir bankacılık merkezi bulunduktan sonra kapatılacağı bildirildi.