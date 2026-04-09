Birleşik Krallık (İngiltere) merkezli NatWest, Şubat 2027 sonuna kadar toplamda 34 şubesinin kapılarını kapatacağını doğrularken, 3 şube için henüz kesin tarih verilmedi. Planlanan kapanışların büyük bir kısmının Haziran 2026 sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor. Kapatılan şubelerin yerini, müşterilerin fiziksel hizmet almaya devam edebilmesi amacıyla kurulan ortak "bankacılık merkezleri" alacak.
BANKADAN DİJİTAL ODAKLI AÇIKLAMA
Banka, kararın gerekçesini resmi internet sitesi üzerinden şu ifadelerle duyurdu:
"Yakın zamanda bazı şubelerimizi kapatacağımızı duyurduk. Ancak yine de birçok farklı yöntemle bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık son yıllarda büyük ölçüde değişti. Mobil ve çevrimiçi hizmetlere olan talep arttı ve bu da daha hızlı ve kolay bir bankacılık yönteminden yararlanmanızı sağlıyor" denildi.
Müşterilere bu süreçte destek verileceğini belirten kurum, şu eklemeyi yaptı:
"Yerel şubenizin kapanmasının bazı değişiklikler getireceğini anlıyoruz ve bu süreçte her adımda tam olarak bilgilendirilmenizi ve desteklenmenizi sağlamak istiyoruz" şeklinde açıklamada bulunuldu.
Daily Express'te yer alan habere göre, NatWest, fiziksel şubelerdeki küçülmeye rağmen 2020'den bu yana sisteme 115 milyon sterlin yatırım yaptığını belirtti. Banka sözcüsü, süreçle ilgili olarak, "Müşterilerimiz ve çalışanlarımız üzerindeki olası etkileri en aza indirmek için, bir şubeyi kapatma gibi zor bir kararı nerede ve ne zaman alacağımızı dikkatlice değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
KAPANACAĞI KESİNLEŞEN ŞUBELERİN LİSTESİ
Mayıs 2026
Ashford (Middlesex): 12/05/2026
Barnet: 11/05/2026
Brentwood: 13/05/2026
Cheetham Hill: 12/05/2026
Chorlton-cum-Hardy: 20/05/2026
Eastcote: 11/05/2026
Harlow: 21/05/2026
Hartlepool: 14/05/2026
Hornchurch: 21/05/2026
Hove: 19/05/2026
Loughton: 18/05/2026
Orpington: 27/05/2026
Portishead: 12/05/2026
Tooting: 18/05/2026
Waltham Cross: 28/05/2026
*Haziran 2026
Aldershot: 02/06/2026
Boston: 11/06/2026
Fulham Broadway: 18/06/2026
Grays: 15/06/2026
Halifax: 18/06/2026
Hemel Hempstead: 01/06/2026
Kirkby Lonsdale: 10/06/2026
Liverpool Street İstasyonu: 17/06/2026
Palmers Green (Londra): 01/06/2026
Pontefract: 04/06/2026
Sheffield (Attercliffe): 08/06/2026
South Shields: 09/06/2026
Southall: 04/06/2026
Welwyn Garden City: 03/06/2026
*Ağustos - Eylül 2026
Evesham: 25/08/2026
Regent Street (Londra): 30/09/2026
*Şubat 2027
Godalming: 23/02/2027
Herne Bay: 24/02/2027
Sydenham: 23/02/2027
Tarihi netleşmeyenler
Ashby-de-la-Zouch, Launceston ve Torquay şubeleri, uygun bir bankacılık merkezi bulunduktan sonra kapatılacağı bildirildi.