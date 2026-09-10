İstanbul merkezli İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi.

Kararla birlikte şirketlerin mali durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve konkordato sürecinin yürütülmesi için hukuki süreç başlatıldı.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme tarafından şirketlerin konkordato sürecini takip etmek üzere Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Hukukçu Birce Arslandoğan konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Komiser heyeti, şirketlerin mali durumunu ve faaliyetlerini inceleyerek süreç kapsamında mahkemeye rapor sunacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE

Konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklılar için de mahkeme tarafından süre belirlendi. Buna göre alacaklılar, 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ortaya koyabilecek.

VERGİ KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Şirketlerin vergi levhası kayıtlarında da dikkat çeken bir tablo yer aldı. İdil Bebe Tekstil ile Uygun Bebe Mağazacılık'ın 2024 ve 2025 yıllarındaki vergi matrahlarının sıfır olduğu görüldü.

Söz konusu kayıtlar, şirketlerin bu yıllarda vergilendirilebilir kazanç bildirmediğini gösterirken, mali sıkıntıların konkordato sürecinde önemli başlıklardan biri olduğu belirtildi.