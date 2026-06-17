Marmara Denizi'nde gece saatlerinde AFAD'ın paylaştığı verilere göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli bir panik yaşanırken, uzman isimden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Depremin hemen ardından sosyal medyadan bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğini kaydetti. Bektaş, 1935'ten bu yana kendisini gizleyen KAF fayını işaret etti.

1935'TEN BERİ KENDİNİ GİZLEYEN TEHLİKE!

Bektaş paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendini 1935'ten beri gizleyen KAF'ın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney kolda enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."