Almanya’nın Bergheim kentinde merkezi bulunan bilişim ve teknoloji firması Siewert & Kau, iflas başvurusunda bulundu. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin aktardığına göre, başvuru 5 Mayıs'ta Köln Yerel Mahkemesi tarafından alındı.

Yaklaşık 400 çalışanı bulunan şirket, yıllık 700 milyon Euro’yu aşan cirosuyla Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinin en büyük BT distribütörlerinden biriydi. Ancak artan sektör baskısı ve şirket içindeki mali yeniden yapılanmalar iflas sürecine zemin hazırladı. Özellikle sadece ürün satışına odaklı iş modelinin sürdürülebilir olmaması dikkat çekti.

BİRDEN FAZLA ŞUBESİ VARDI

Son yıllarda hızla büyüyen Siewert & Kau, milyonlarca Euro’luk yatırımla merkezini genişletmiş ve yeni bir lojistik salonu inşa etmişti. Şirketin Dell ve Fujitsu gibi büyük teknoloji firmalarıyla yakın işbirliği bulunuyordu. Almanya’daki birkaç şehirde ve Hollanda ile İspanya’daki şubeleriyle uluslararası faaliyet gösteriyordu.

Bergheim Belediye Başkanı Volker Mießeler, yaşananlara rağmen şirketin geleceğine dair umutlu konuştu. Microsoft Digital Park’a olan yakınlık ve şirketin dinamik yapısı sayesinde yeni bir başlangıç için fırsatlar olduğunu belirtti. Belediye, yerel istihdamı korumak adına firmaya destek sunmaya hazır.