Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgütün güncel lideri olduğu öne sürülen Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5’i tutuklu, 2’si firari 7 şüpheli yer aldı.

"SENİN VE AİLENİN KAFASINI KOPARTACAĞIZ"

İddialara göre Rıdvan Adıyaman, eski ortağı Zeki Tutal’ın Türkiye’deki şirkette bulunan hisselerini bedelini ödeyerek devraldı. Tutal’ın hisseleri geri istemesi ve Adıyaman’ın bunu kabul etmemesi üzerine tehditler başladı. 20 Kasım 2025’te Adıyaman’ı arayan bir kişinin, hisseleri devretmemesi halinde kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, ardından “Hisseleri devretmezsen hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız. Siz öldünüz” mesajlarının gönderildiği belirtildi.

AVRUPA’DAKİ MALİ ANLAŞMAZLIK DA DOSYADA

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre iddianamede, Adıyaman’ın eski ortakları Zeki Tutal ve Hasan Silahtaroğlu ile Avrupa’daki şirket faaliyetleri nedeniyle de anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. Satış gelirlerinin şirket kasasına aktarılmadığı ve şirketlerin finansal ihtiyaçları gerekçesiyle Adıyaman’dan 1 milyon 392 bin avro borç alındığı iddia edildi. Alacağını tahsil edemediğini belirten Adıyaman, artan ölüm tehditleri üzerine 30 Haziran 2026’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikâyetçi oldu.

TANIKLAR TEHDİT İDDİALARINI ANLATTI

Şirket danışmanı Özbay Doğru, tanık ifadesinde Kasım 2025’te Adıyaman’ın çalışma odasında bulunduğu sırada gelen telefon görüşmesine tanıklık ettiğini ve karşı tarafın hisse devri için tehditte bulunduğunu söyledi. “ŞİMŞEK-04” kod adlı gizli tanık ise ticari uyuşmazlığın Söylemezler suç örgütüne taşındığını öne sürerek kendisine “Bülent Börek’e ortak olacağız” denildiğini iddia etti.