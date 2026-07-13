Japonya merkezli boya üreticisi Nippon Paint, Hollandalı kimya ve boya devi AkzoNobel’in dekoratif boya birimi için 7,5 milyar euro (8,55 milyar dolar) değerinde resmi bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

Bu stratejik hamle, Nippon Paint’in geçen ay ABD’li Sherwin-Williams ile ortaklaşa yürüttüğü ve AkzoNobel’in tamamını 12,5 milyar euroya satın almayı hedefleyen girişimini geri çekmesinin hemen ardından geldi.

Dulux markasının sahibi AkzoNobel ise geçtiğimiz Mayıs ayında gelen bu topyekûn satın alma teklifini reddederek ABD’li kaplama üreticisi Axalta ile birleşme planlarına odaklanmıştı.

BOYA SEKTÖRÜNDE MALİYET VE TARİFE BASKISI BİRLEŞMELERİ TETİKLİYOR

Küresel boya ve kaplama sektöründeki dev üreticiler; tırmanan ham madde maliyetleri, yoğunlaşan rekabet ortamı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal ürünlere yönelik gümrük tarifesi tehditlerinin yarattığı ekonomik belirsizliklerle mücadele ediyor.

Şirketler, bu zorlu piyasa koşullarında maliyet avantajı yakalamak, operasyonel verimliliği artırmak ve küresel pazar paylarını korumak amacıyla büyük ölçekli birleşme ve satın alma hamlelerine hız veriyor.

AKZONOBEL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR, NIPPON PAINT TEMKİNLİ

Bloomberg News’in servis ettiği kulis bilgilerine göre Nippon Paint, son bir ay içerisinde AkzoNobel’in kapısını birden fazla teklifle çaldı. Geçtiğimiz hafta iletilen 7,5 milyar euroluk son teklife rağmen, AkzoNobel yönetiminin henüz hissedarlarına bir bilgilendirme yapmadığı ve Japon şirketiyle resmi bir müzakere süreci başlatmadığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Reuters’ın sorularını yanıtsız bırakan AkzoNobel sessizliğini korurken, Nippon Paint cephesi ise satın alma sürecine dair henüz kesinleşmiş ve nihai bir karar alınmadığını vurguladı.

MASADA KRİTİK AXALTA BİRLEŞMESİ VAR

AkzoNobel yönetimi, Mayıs ayında Nippon Paint ve Sherwin-Williams ortaklığından gelen teklifi; şirketin gerçek değerini yansıtmaması, yasal/düzenleyici onay riskleri barındırması ve şirketi iki farklı alıcı arasında bölme planı taşıması nedeniyle veto etmişti.

AkzoNobel CEO'su Greg Poux-Guillaume, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'li Axalta ile planladıkları birleşmenin şirkete yıllık 600 milyon dolar seviyesinde ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayacağını belirtmişti.

Birleşme sonrasında da koltuğunu korumayı hedefleyen Poux-Guillaume ve şirket yönetimi için dönüm noktası, AkzoNobel ve Axalta hissedarlarının 5 Ağustos'ta gerçekleştireceği kritik oylama olacak.

Milyar dolarlık bu satın alma ve birleşme trafiğinin ortasında, borsalardaki ilk tepki satıcılı oldu. Dev teklifin kamuoyuna yansımasının ardından pazartesi günü öğleden sonraki seanslarda Nippon Paint hisseleri yaklaşık yüzde 3,8 oranında değer kaybederek 1.033 yen seviyesine kadar geriledi.

Sektör temsilcileri ve piyasalar, şimdi AkzoNobel’in 5 Ağustos’taki ortaklık oylamasına ve Japon devinin sunduğu milyar dolarlık yeni teklife vereceği resmi yanıtı bekliyor.