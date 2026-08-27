

Şirketin internet üzerinden satışları da durduruldu. Müşteriler artık internet sitesinden sipariş veremiyor ve marka, kalan stoklar için tüketicileri kapanmadan önce mağazalara yönlendiriyor.

21 MAĞAZANIN TAMAMI KAPANIYOR

Londra'da kurulan ve özellikle çantalarında kullandığı Scottie köpeği logosuyla tanınan Radley, yıllar içinde İngiltere'nin bilinen aksesuar markalarından biri haline geldi. Şirketin Covent Garden ve Glasgow'daki iki mağazasının yanı sıra ülke genelindeki 19 outlet mağazasının da kapanması planlanıyor.

Kapanışların arkasında şirketin yaşadığı mali sıkıntılar bulunuyor. Radley, zayıflayan tüketici talebi ve artan işletme maliyetlerinin ardından Mayıs 2026'da iflas koruma sürecine girdi. Şirketin vergi öncesi zararı Nisan 2025'te sona eren mali yılda 1,7 milyon sterlinden 5,5 milyon sterline yükselirken, cirosu 72 milyon sterlinden 65,8 milyon sterline geriledi.

KALAN ÜRÜNLERDE YÜZDE 70 İNDİRİM

Mağazaların kapatılması öncesinde büyük bir tasfiye satışı başlatıldı. Radley'nin kendi duyurularında kalan ürünlerde yüzde 70'e varan indirim uygulandığı belirtiliyor. Çanta, cüzdan ve çeşitli aksesuarlar indirimli olarak satışa çıkarılmış durumda.

Markanın İngiltere'deki internet mağazası ise 19 Ağustos gecesi sipariş almayı bıraktı. Fiziksel mağazaların da eylül başına kadar faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.

MARKA TAMAMEN ORTADAN KALKMAYACAK

Mağazaların kapanması Radley London markasının tamamen sona ereceği anlamına gelmiyor. Şirketin marka ve fikri mülkiyet hakları, mayıs ayında yatırım şirketi Gordon Brothers tarafından satın alındı. Ancak anlaşmaya İngiltere'deki mağazacılık faaliyetleri dahil edilmedi. Bu nedenle satın alma sonrasında 42 kişi hemen işini kaybetti ve mağazaların geleceği belirsiz hale geldi.

Yeni sahibi, Radley'i daha çok toptan satış, lisanslama ve uluslararası satışlara dayanan bir yapıyla sürdürmeyi planlıyor. Şirket özellikle İngiltere, ABD, Avustralya ve Asya'daki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor. Böylece 28 yıllık markanın adı yaşamaya devam edecek ancak İngiltere'de doğrudan işlettiği mağazalar kapanacak.