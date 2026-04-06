Bakanlık denetçileri tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizleri, siyah çaydaki "renk oyunu" iddialarını doğruladı. Denetimlerde, tüketicinin daha koyu renkli çay beklentisini suistimal etmek amacıyla ürünlerin içeriğine gıda boyası karıştırıldığı belirlendi. Doğal olması gereken siyah çayın içeriğine yapılan bu müdahale, "halk sağlığını tehlikeye atan ürünler" kategorisinde değerlendirilerek kamuoyuna ifşa edildi.

BURSA MERKEZLİ FİRMADA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın resmi verilerine göre; Bursa merkezli Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Söz konusu firmanın "Altıncezve Ehl-i Keyf" markalı 3 kilogramlık siyah çay paketlerinde yapılan incelemeler sonucunda, ürün içeriğinde harici "Gıda Boyası" bulunduğu resmen tescillendi.

BELİRLİ SERİ NUMARASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Halk sağlığını hiçe sayan ve dürüst üretim ilkelerine aykırı hareket eden işletmeye karşı idari yaptırım süreci başlatıldı. Bakanlık yetkilileri, özellikle "2884" parti/seri numaralı ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması ve imhası yönündeki süreç takibe alındı.

DEMLENME HIZI VE KOYU RENK BELİRTİSİ

Uzmanlar, boyalı çayların tüketiciler tarafından nasıl ayırt edilebileceğine dair teknik bilgiler paylaştı. Siyah çayın demlenirken normalden çok daha hızlı ve aşırı koyu renk vermesinin, içeriğindeki harici gıda boyasının belirtisi olabileceği kaydedildi. Vatandaşların, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncel ifşa listelerini takip ederek şüpheli gördükleri ürünleri ilgili birimlere bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı.