Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) düzenlenen 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

OPERASYONEL ZORLUKLARI ANLATTI

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, ekibiyle gerçekleştirdiği ilk kol, rahim ve yüz nakli operasyonlarını anlatarak bu süreçlerde karşılaştıkları yasal ve operasyonel zorluklardan söz etti. Konuşmanın ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Özkan’a plaket takdim etti.

HAVALİMANINA GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZA

Törenin sona ermesiyle Antalya’ya dönmek üzere yola çıkan Özkan çifti, ev sahibi rektör Fatma Aydın’ın makam aracına bindi. Ömer Özkan ön koltukta, iki rektör ise arka koltukta oturuyordu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, önde ilerleyen bir araç, yol çalışması nedeniyle yerleştirilen ve çevresinde uyarı levhası bulunmadığı belirtilen bariyere çarpmamak için yavaşlayarak manevra yaptı. Bunun üzerine rektörün makam aracı da hızını düşürdü. Arkadan gelen üç otomobilin araca art arda çarpmasıyla beş aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada Fatma Aydın’ın makam aracı hafif hasar alırken, diğer araçlardan bazılarında ağır hasar oluştu.

ÖMER ÖZKAN’IN KAFATASINDA KANAMA TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası kafatasında kanama tespit edilen Prof. Dr. Ömer Özkan’ın tedavisi yapıldı. Özkan çifti daha sonra uçakla Antalya’ya döndü.

Ömer Özkan’a Antalya’da tomografi çekildi. Belinde ağrı olduğu belirtilen Prof. Dr. Özlenen Özkan ile tomografi sonucu temiz çıkan Prof. Dr. Ömer Özkan’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.