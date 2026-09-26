“Taşacak Bu Deniz” dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle dikkat çeken Deniz Baysal, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. 2016 yılında aşk yaşamaya başlayan Baysal ile şarkıcı Barış Yurtçu, 2019'da Çeşme'de evlenmişti. Yaklaşık 7 yıldır evli olan çift, yollarını ayırdı.

Temmuz ayında Deniz Baysal'ın İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı ortaya çıkmıştı. Baysal'ın, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fikir ayrılıkları ve ilgisizlik” gerekçeleriyle boşanmak istediği ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öne sürülmüştü.

İlk aşamada Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine dava çekişmeli sürece dönüşürken Baysal'ın dosya için gizlilik talebinde bulunduğu öğrenilmişti.

10 DAKİKADA BOŞANDILAR

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun önceki gün gerçekleşen duruşmayla sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Baysal, Yurtçu'nun boşanma kapsamında talep ettiği yüksek miktardaki paranın bir bölümünü ödedi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından çiftin evliliği resmen sona erdi.

BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Boşanma haberlerinin basına yansımasının ardından Barış Yurtçu'nun babası Ufuk Yurtçu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ufuk Yurtçu, “Barış Yurtçu, Deniz Baysal'dan tek celsede boşanmıştır” ifadelerini kullandı.

SOYADINI KALDIRDI, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Boşanmanın ardından Deniz Baysal'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabındaki “Yurtçu” soyadını kaldırdı.

Baysal bununla da kalmayarak Barış Yurtçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları da sosyal medya hesabından sildi.