Türk televizyonlarının başarılı oyuncularından Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra uzun süredir devam eden birliktelikleriyle de magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez Çeşme'deki görüntüleriyle gündeme geldi.

DENİZDE ROMANTİK DAKİKALAR

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde GazeteMagazin objektiflerine yansıdı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şahin ile Osman'ın neşeli halleri dikkat çekti.

FİT GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Öte yandan görüntülerde en çok konuşulan detay Ebru Şahin'in fit görünümü oldu. Denizde görüntülenen oyuncunun belirgin karın kasları ve formda fiziği dikkat çekerken, doğal görünümü de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Şahin'in görüntüleri sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, başarılı oyuncunun formunu koruyan görüntüsü takipçilerinden yoğun ilgi gördü.