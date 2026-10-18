Protein barlardan yüksek proteinli sütlere kadar uzanan sağlıklı beslenme trendi, şimdi de gazoz ve kola benzeri içeceklere taşınıyor. Gıda sektöründeki bu yeni akıma Hollywood'un ünlü çifti Justin Timberlake ve Jessica Biel de katıldı.

Inc.'in haberine göre çift, ABD'de 2026 yılında piyasaya çıkan proteinli gazlı içecek markası PRODA'nın kurucu ortakları arasına girdi. 13 Ekim'de duyurulan ortaklık kapsamında Timberlake ve Biel, yalnızca markanın tanıtımında yer almayacak; ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerinde de görev üstlenecek.

GAZOZUN İÇİNE 10 GRAM PROTEİN NASIL SIĞDI?

PRODA'yı geleneksel protein içeceklerinden ayıran en önemli özellik, süt bazlı ve yoğun kıvamlı içecekler yerine berrak, gazlı bir alternatif sunması. Şirket, ürünlerinde peynir altı suyundan elde edilen whey protein izolatı kullanıyor.

355 mililitrelik bir kutuda 10 gram protein bulunan içecekte 3 gram lif ve sıfır şeker yer alıyor. Enerji değeri ise yaklaşık 45 kalori olarak açıklanıyor.

Portakal, limon-lime, çilekli limonata, kiraz-lime, altın elma, root beer ve Shirley Temple olmak üzere yedi farklı aromayla sunulan PRODA, klasik gazoz deneyimini proteinle birleştirmeyi hedefliyor.

BİR KUTUSU 3,33 DOLAR

Proteinli gazlı içeceğin fiyatı da merak konusu oldu. PRODA'nın internet sitesinde 12'li paket 39,95 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında bir kutunun bedeli yaklaşık 3,33 dolara denk geliyor.

Marka, protein tüketimini artırmak isteyen ancak geleneksel protein içeceklerinin kıvamını veya tadını tercih etmeyen tüketicilere ulaşmayı amaçlıyor.

ÜNLÜ ÇİFT ÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE DE ROL ALACAK

Justin Timberlake ve Jessica Biel, PRODA'da yalnızca yatırımcı kimliğiyle yer almayacak. Çiftin yeni aromaların geliştirilmesi, ürün formülasyonu, yaratıcı strateji ve marka iş birlikleri gibi alanlarda katkı sunması bekleniyor.

Timberlake'in daha önce Bai markasına yatırım yapması ve 901 adlı tekila markasını piyasaya sürmesi, içecek sektöründeki ilk deneyimi olmadığını gösteriyor. Jessica Biel ise 2021 yılında çocuklara yönelik içecekler ve bitki bazlı proteinli ürünler de satan Kinderfarms şirketinin kurucu ortakları arasında yer almıştı.

PRODA'nın kurucu ortakları arasında Peaky Blinders dizisiyle tanınan Matthew Postlethwaite ve Suja Juice'un kurucularından Jeff Church de bulunuyor. Fitness markası Barry's'nin yönetim kurulu başkanı Joey Gonzalez de girişimin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

PROTEİN TRENDİ GAZLI İÇECEK PAZARINI DA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Protein tüketimine yönelik ilginin artması, gıda ve içecek şirketlerini yeni ürünler geliştirmeye yöneltiyor. Pazar araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre ABD'deki yetişkinlerin yüzde 48'i beslenmesinde daha fazla protein tüketmeye çalışıyor. Bu oran, bir önceki yıla göre 7 puan artmış durumda.

PRODA da Premier Protein ve C4 Energy gibi proteinli gazlı içecek seçeneklerinin bulunduğu pazarda kendine yer edinmeye çalışıyor. Hollywood'un ünlü çiftinin ortaklığı markanın bilinirliğini artırabilir; ancak bu ilginin kalıcı müşteri talebine dönüşüp dönüşmeyeceği zamanla belli olacak.