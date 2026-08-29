'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi sevilen yapımlarda rol alan Burak Çelik, Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ'da düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncu, nikahın ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafının altına "Mutlu son" notunu düştü.

İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Evliliklerinin ardından anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, 8 Ağustos'ta oğullarını kucaklarına aldı. Baba olmanın heyecanını yaşayan Burak Çelik, doğumun ardından oğluyla ilgili paylaşımında "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" ifadelerini kullandı.

AİLEYE YENİ BİR ÜYE DAHA GELİYOR

İlk çocuklarının ardından ailelerini büyütme kararı alan çift, geçtiğimiz dönemde ikinci bebek müjdesini verdi. Ece Çelik, hamile olduğunu öğrendiği anları takipçileriyle paylaşırken gönderisine "Bir kez daha" notunu ekledi.

Çiftin bebek heyecanını yaşadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ece Çelik'in haberi aldığı andaki mutluluğu dikkat çekerken, Burak Çelik'in de bu özel gelişme karşısındaki tepkisi kameralara yansıdı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Hamilelik sürecinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren Ece Çelik, bir süre sonra bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Ünlü ismin paylaşımıyla çiftin ikinci bebeklerinin kız olacağı ortaya çıktı.

DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALDI

Baba olmak için gün sayan Burak Çelik, eşiyle verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Doğumun yaklaşmasıyla yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşan oyuncu, fotoğrafına "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı" notunu ekledi.

Çiftin aile pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.