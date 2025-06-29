Marion Cotillard ve Guillaume Canet, ayrılık kararını “karşılıklı bir uzlaşma” ile aldıklarını belirtti. Daily Mail'in aktardığına göre; çiftin açıklamasında, “Bu karar karşılıklı bir iyi niyet çerçevesinde alındı” ifadelerine yer verildi.

49 yaşındaki Marion Cotillard ve 52 yaşındaki Guillaume Canet, iki çocuklarının ebeveynleri olarak bu kararı kamuoyu ile paylaşarak spekülasyonların, söylentilerin ve yanlış yorumların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

BİRÇOK PROJEDE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Oscar ödüllü Marion Cotillard ve Fransız sinemasının en çok aranan oyuncularından biri olarak yönetmenliğe de adım atan Guillaume Canet, sık sık birlikte çalışmışlardı. Cotillard, Canet’nin yönettiği “Les Petits Mouchoirs” (2010-Küçük Beyaz Yalanlar) ve “Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu” (2023-Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık) filmlerinde rol almıştı.

Hayatta olduğu gibi sinemada da çift olarak kamera karşısına geçen Cotillard ve Canet, 2017 yılında vizyona giren Guillaume Canet imzalı “Rock N'Roll” filminde de karı-koca karakterlerini canlandırmıştı.

AYRILIĞA RAĞMEN BİR PROJEDE DAHA ÇALIŞACAKLAR

İkili, ayrılık kararına rağmen birlikte bir projede daha yer almaya hazırlanıyor. Guillaume Canet, birkaç hafta önce çekimlerini tamamladığını açıkladığı “Karma” adlı bir gerilim filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cotillard ve Canet, daha önce de medyanın soruları karşısında çift olarak zaman zaman açıklamalar yapmış ancak özel hayatlarının ve çocuklarının mahremiyetinin korunmasını talep etmişlerdi. Çiftin çocukları şimdiye kadar kamuoyunun karşısına nadiren çıktı.