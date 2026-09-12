Niran Ünsal ile İbrahim Gugu, 2017 yılında başlayan evliliklerini 9 yılın ardından bitirme kararı aldı. Uzun süredir ilişkilerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden çift, ayrılık haberini sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

İbrahim Gugu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı, Niran Ünsal’ın da kendi hesabında yayımladığı açıklamada, çiftin yollarını karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde ayırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

9 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Niran Ünsal ile İbrahim Gugu’nun Bera ve Liva adında iki çocuğu bulunuyor.