'Çok Güzel Hareketler Bunlar' komedi programıyla ünlenen ve çok sayıda filmde yer alan oyuncu İbrahim Büyükak, son paylaşımıyla olay oldu. Eşi Nurdan Büyükak'ın paylaşımı herkesi gülümsetti.
DANS EDERKEN KULAĞINA FISILDADI
Futbolcu Victor Osimhen'in transferine dair ünlü çiftin romantik dansı sırasında ilginç bir diyalog geçti.
VİDEO GÜLÜMSETTİ
Nurdan Büyükak, dans ettikleri sırada, eşi İbrahim Büyükak'ın, bir anda kulağına 'Osimhen galiba geri geliyor?' diyerek fısıldadığını bir video ile paylaştı.