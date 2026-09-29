Son dönemin en büyük lezzet çılgınlığı haline gelen ve kapış kapış satan dev markanın çikolatalarında ciddi bir sağlık riski tespit edildi. Gıda Standartları Ajansı (FSA), halk sağlığını tehdit eden tehlikeli bir bakteri nedeniyle acil koduyla bildiri yayınlayarak ürünlerin derhal raflardan toplatılması talimatını verdi. Tüketenlerin ise 48 saat boyunca kimseyle temas etmemesi isteniyor.

TEHLİKELİ BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Dağıtıcı firma World of Sweets, popüler ürün dizisinde gıda zehirlenmelerine ve ciddi mide enfeksiyonlarına yol açan Salmonella bakterisine rastlandığını duyurdu. Tehlike saçan bakterinin tespit edilmesinin ardından mağaza zincirleri alarm durumuna geçti ve ilgili seriler satış noktalarından hızla çekilmeye başlandı. FSA tarafından yapılan resmi duyuruda, ürünü satın alan vatandaşların çikolataları kesinlikle tüketmemesi istendi.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma kararı, özellikle son dönemin trendi olan Dubai usulü spesiyalleri kapsıyor. Bu kapsamda 100 gramlık paketlerde satılan 318591 ürün kodlu Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe ve Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata ile 120 gramlık paketlerde satılan 319456 ürün kodlu Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles ürünleri raflardan indirildi.

SIKINTI YAŞAYANLARA "48 SAAT KARANTİNA" KURALI

Salmonella bakterisinin insan vücudunda yüksek ateş, şiddetli ishal ve karın kramplarına yol açtığına dikkat çeken yetkililer, belirtileri gösteren kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmamak adına en az 48 saat boyunca işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiğinin altını çizdi.

PARANIZI KURUŞU KURUŞUNA İADE ALABİLİRSİNİZ

Satış noktalarında uyarı bildirimleri yayınlanırken, riskli gruptaki bu çikolatalardan herhangi birini satın alan tüketicilerin, ürünleri satın aldıkları mağazaya iade ederek ücretlerini tam olarak geri alabilecekleri belirtildi. Gıda emniyet yetkilileri, yerel birimlerle koordineli şekilde saha denetimlerini sürdürürken tüketicilerin ambalaj üzerindeki seri kodlarını dikkatle incelemeleri hatırlatıldı.