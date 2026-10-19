Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth ve ülkedeki çok ünlü kadının sahte müstehcen görüntüleri yapay zeka tarafından üretildi.

Belçika gazetesi Le Soir'ın pazartesi günkü haberine göre, prenses ve kraliçeyi çıplak tasvir eden sahte görseller son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma sokuldu.

Yaşanan gelişme, rıza dışı yapay zeka pornografisinin yayılmasına yönelik küresel kaygıları bir kez daha gündeme taşıdı.

İĞRENÇ, AMA ŞAŞIRTICI DEĞİL

Belçika'daki çeşitli medya kuruluşlarının yürüttüğü araştırmaya göre, hedef alınan isimler arasında Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcısı Melissa Depraetere ve eski Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in yanı sıra kadın siyasetçiler ile politikacı ve hükümet yetkililerinin eşleri de yer aldı.

Hedef alınan isimlerden Depraetere, "Ne kadar iğrenç olsa da artık beni çok az şey şaşırtıyor" diyerek, durumdan tiksindiğini ancak şaşırmadığını ifade etti.

Eski Savunma Bakanı Dedonder sahte görüntülere karşı hukuki şikayette bulunma kararı alırken, Belçika Kraliyet Sarayı da kraliçe ve veliaht prensesi tasvir eden görüntülerin internetten kaldırılması amacıyla girişimde bulunulduğunu doğruladı.

Tartışmalar, bireyleri rızaları dışında çıplak veya cinsel içeriklerde gösteren manipüle edilmiş yapay zekâ üretimlerine karşı kamuoyunun dikkatini yeniden topladı.

KADINLAR, ÇOCUKLAR HEDEFTE

Sivil toplum kuruluşları ve dijital hak savunucuları, yapay zeka kaynaklı cinsel istismarın orantısız biçimde kadınları ve kız çocuklarını hedef aldığını, doğurduğu sonuçların ise bireysel gizlilik ihlallerinin çok ötesine uzandığını vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Birliği, rıza dışı mahrem görseller üreten yapay zekâ araçlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

AB Yapay Zeka Yasası'nda öngörülen değişiklikler kapsamında, kişilerin açık rızası olmaksızın tanımlanabilir şahıslara ait gerçekçi mahrem görüntüler üreten veya bunları manipüle eden sistemlerin yasaklanması planlanıyor.

BİR HEDEF DE MELONİ'YDİ

Manipüle edilmiş görsel ve videoların oluşturduğu tehditlere ilişkin yakın dönemde öne çıkan bir diğer örnek ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

Meloni, 2024 yılında yüzünün yerleştirildiği sahte pornografik videoları üretip dağıtmakla suçlanan iki erkeğin davasında 100 bin euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Meloni ayrıca kimliğini yapay zeka ile üretilen taklitlere karşı korumak amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi aracılığıyla sesini tescil ettirme süreci başlatmıştı.