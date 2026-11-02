İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından duyurulan kararın ardından gözler etkilenen ürünlere çevrildi. Özellikle belirli gıda alerjileri bulunan tüketicilerin söz konusu paketleri kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

AMBALAJDAKİ HATA NEDENİYLE TOPLATILIYOR

PepsiCo bünyesindeki Walkers markasına ait 655 gramlık Variety Snacks Sharing Box adlı atıştırmalık kutuları geri çağrıldı. Kararın nedeni, kutunun içinde bulunan 85 gramlık Monster Munch Giants Roast Beef ürününün buğday ve gluten içermesine rağmen bu bilginin dış ambalajda belirtilmemesi.

Ürünlerin kendi paketlerinde alerjen bilgileri doğru şekilde yer alsa da dış kutudaki eksiklik, buğday veya gluten alerjisi bulunan kişiler ve çölyak hastaları açısından sağlık riski oluşturuyor.

Geri çağırma kararının İngiltere, İskoçya ve Galler'de geçerli olduğu, etkilenen ürünlerin Iceland marketlerinde satışa sunulduğu açıklandı.

TÜKETİCİLERE ÜRÜNLERİ KONTROL ETME UYARISI

Geri çağırma kapsamında 107543 parti numaralı, 655 gramlık altılı paketler bulunuyor. İngiltere Gıda Standartları Ajansının duyurusunda, son tüketim tarihi 21 Kasım 2026 olan ürünler özellikle belirtildi.

Yetkililer, buğday veya gluten alerjisi, intoleransı ya da çölyak hastalığı bulunan tüketicilerin söz konusu ürünleri tüketmemesi gerektiğini bildirdi.

PepsiCo, etkilenen ürünleri satın alan müşterilerin şirketin tüketici destek hattına başvurarak ücret iadesi alabileceğini duyurdu. Geri çağırmanın yalnızca belirtilen ürün ve partileri kapsadığı, markanın tüm cips çeşitlerini etkilemediği vurgulandı.