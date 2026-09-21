Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.0 olarak güncellenen sarsıntı bölgede endişeye yol açarken, yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş depremin ardından tehlikenin boyutuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEHLİKE BİTMİŞ DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabından bölgedeki fay hatlarını ve sarsıntıları analiz eden Prof. Dr. Osman Bektaş, Saimbeyli çevresindeki hareketliliğin 2023 yılından bu yana kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Sürecin ciddiyetine işaret eden Bektaş, bölge halkını uyararak "Tehlike bitmiş değildir" ifadesini kullandı.

SAVRUN FAYI’NIN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük felaketlerde Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki dev fayların kırıldığını hatırlatan Bektaş, batı sınırındaki Savrun Fayı'nın ise kırılmadan kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Savrun Fayı 2023 depremlerinde kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu ise henüz bilinmiyor."

"‘HER ŞEY BİTTİ’ DEMEK DE ‘BÜYÜK DEPREM OLACAK’ DEMEK DE YANLIŞ"

Mevcut bilimsel veriler ışığında Adana için kesin bir deprem kestirimi yapmanın mümkün olmadığını belirten Bektaş, fayın mekanik özelliklerinin tam olarak saptanmadığını vurguladı. Bektaş, bu belirsizlik karşısında "büyük bir deprem olacak" iddiasıyla panik yaratmanın da, "tehlike tamamen geçti" diyerek rehavete kapılmanın da son derece yanlış bir yaklaşım olacağını ifade etti.