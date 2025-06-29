Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir konuyu gündeme getirdi.

CHP'Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Prof. Dr. Bektaş, "Trabzon'daki kanser sorunu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "2017 yılında, Akçaabat- Düzköy- Doğankaya Mahallesinde 5 yıl içerisinde 80 kişinin kanserden ölmesi nedeniyle CHP Millet Vekili Haluk Pekşen konuyu meclise taşımıştı" ifadelerini kullandı.

"MAHALLE SAKİNLERİ AYNI SAĞLIK SORUNUNU GÜNDEME TAŞIMAKTADIR"

"Günümüzde ise mahalle sakinleri aynı sağlık sorununu gündeme taşımaktadır" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz Bölgesinde kanser türleri yaygındır" dedi.

"BENZER ÖZELLİĞE SAHİP KUZEY AMERİKA'DA 20 BİN İNSAN KANSERE YAKALANMAKTADIR"

Prof. Dr. Bektaş paylaşımında ayrıca şunları söyledi:

"Ancak, bölgenin Jeolojik özelliğine bağlı doğal rayoaktivite ile kanser ilişkisi bilinmemektedir. Oysa, Benzer jeolojik özelliğe sahip Kuzey Amerika'da her yıl 20.000 insan doğal radyoaktiviteden dolayı kansere yakalanmaktadır"

TRABZONDAKİ KANSER SORUNU

2017 yılında, Akçaabat- Düzköy- Doğankaya Mahallesinde 5 yıl içerisinde 80 kişinin kanserden ölmesi nedeniyle CHP Millet Vekili Halük Pekşen konuyu meclise taşımıştı.

Günümüzde ise mahalle sakinlari aynı sağlık sorununu gündeme taşımaktadır. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 29, 2025

ATOM ENERJİSİ KURUMU'NA ÇAĞRI

Prof. Dr. Bektaş daha önce de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na çağrı yaparak, Doğankaya Mahallesi'nin detay jeolojik haritasının çıkarılması, alçak uçuşla yapılan radyoaktivite haritası, toprak radon haritası ve evlerde radon gazı ölçümü yapılmasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 2017 yılında Düzköy İlçesi Doğankaya Mahallesinde görülen kanser vakaları ve ölümlerle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaparak, “Bu soruna derhal çözüm bulunması gerekiyor, bu kanser vakalarının nedenleri araştırılmalı ve vatandaşa tedavileri için her türlü imkan sağlanmalıdır. Vatandaşın sağlığı her şeyden önce gelmektedir.” demişti.