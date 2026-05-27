Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan ile eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu olan diplomat eşi Nidzara Ercan'ın 24 yıllık evliliği sona eriyor. 79 yaşındaki Ahmet Ercan, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı 54 yaşındaki eşine karşı İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Aile birliğinin temelinden sarsıldığını ve evliliğin sürdürülemez hale geldiğini belirten Ercan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.
"KALP KRİZİ GEÇİRDİM YALNIZ BIRAKILDIM"
Sabah'ta yer alan habere göre Ahmet Ercan mahkemeye sunduğu dilekçede, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu zor süreçte eşi tarafından yalnız bırakıldığını iddia etti. Hastalık günlerini tek başına geçirdiğini vurgulayan Ercan, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların evliliği çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Öte yandan dilekçede, Nidzara Ercan'ın Beşiktaş'ta yaşadıkları evin kendi üzerine yapılmasını talep ettiği, ancak evin tek hissedarı olmadığı için Ahmet Ercan'ın bu duruma yasal olarak onay veremediğini söylediği öğrenildi. Mahkemenin davayı kabul ettiği ve çekişmeli boşanma davasının önümüzdeki haftalarda görülmeye başlanacağı belirtildi.
TANIŞMA HİKAYELERİ GÜNDEM OLMUŞTU
2002 yılında hayatlarını birleştiren çiftin tanışma hikayeleri geçmişte kamuoyunun ilgisini çekmişti. Ahmet Ercan'ın Bosna-Hersek'te bir arkadaşının daveti üzerine başlayan görüşmeler, İstanbul'da devam etmiş ve kısa sürede evlilikle sonuçlanmıştı. Prof. Dr. Ercan, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle evleneceğini tanışmalarından iki yıl önce rüyasında gördüğünü açıklamıştı.