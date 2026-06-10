

Mart ayında Avrupa'da 413 binden fazla KitKat taşıyan bir kamyonun gizemli şekilde ortadan kaybolması dünya basınında gündem olmuştu. Aradan geçen aylara rağmen ne kamyon ne de yaklaşık 12 tonluk çikolata yükü bulunabilirken, KitKat markası bu kez ABD'de yaşanan farklı bir olayla yeniden gündeme geldi.

KİTKAT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaklaşık 5 ton KitKat taşıyan bir tırın devrilmesi üzerine bölgede kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, otoyol giriş rampalarının bir bölümü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

MARKADAN MİZAHİ PAYLAŞIM

Avrupa'daki kayıp kamyon vakasının ardından yaşanan bu olay, sosyal medyada da dikkat çekti. KitKat markası gelişmeyi mizahi bir dille ele alarak, "Yine bir KitKat kamyonuyla ilgili son dakika haberimiz var" paylaşımında bulundu.

Markanın paylaşımı kısa sürede geniş etkileşim alırken, kullanıcılar da kayıp kamyon olayına göndermeler yapan yorumlar yaptı.