Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizi Arka Sokaklar, iki haftalık aranın ardından yeni bölüm beklentisini karşılamadı. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmayan yapım, bu hafta da izleyiciyle buluşmayınca sosyal medya platformlarında eleştiri topladı. SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YORUMLARI GELDİ Yeni bölüm yerine tekrar bölümün ekrana gelmesi üzerine dizi takipçileri, yayıncı kuruluşa yönelik açıklama yapılmaması konusunda tepkilerini dile getirdi. Paylaşılan yorumlarda; önceden bilgilendirme yapılmaması, reytinglerdeki olası düşüşler ve izleyici beklentisinin karşılanmaması gibi başlıklar öne çıktı. EKONOMİK GEREKÇELER ÖN PLANA ÇIKTI Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; dizinin yeni bölümünün yayınlanmama gerekçesi ekonomik nedenlere dayanıyor. Bölüm maliyetini karşılayacak düzeyde yeterli reklam gelirinin toplanamaması, yapımın son anda yayın akışından çekilmesine yol açtı.

