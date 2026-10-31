Televizyon ekranlarında yaşanan reklam krizi, dizilerin yayın takvimini etkilemeye devam ediyor. Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinin peş peşe iptal edilmesinin ardından Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı hakkında da karar verildi. Düşük reklam gelirleri nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri ekranlara gelmezken, Başkalarının Hayatı da bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK Başkalarının Hayatı'nın bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü yerine dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünün 7 Kasım 2026 tarihinde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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