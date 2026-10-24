İngiltere'nin büyüleyici kırsal manzaralarıyla ünlü Buckinghamshire bölgesinde yer alan ve 90'lı yılların efsaneleşen komedi dizisi The Vicar of Dibley'ye ev sahipliği yapan tarihi kır evi sürpriz bir kararla açık artırmaya çıkıyor. Turville köyünde konumlanan ve "Church Cottage" olarak bilinen yapı, daha önceki satış girişimlerinin ardından ciddi bir fiyat revizyonuyla yeniden piyasada.

DİZİNİN KALBİNDEKİ TARİHİ DOKU

BBC'de 1994-2000 yılları arasında ekranlara gelen ve devamında çekilen özel bölümleriyle bir döneme damgasını vuran dizide sıkça görülen Church Cottage, dönemin nostaljik atmosferini günümüze taşıyor. İki yatak odalı ev, dizide "St Barnabas Kilisesi" olarak tanıtılan gerçek St Mary the Virgin Kilisesi’nin arazisi içinde yer alıyor. Doğrudan kilise arazisinden sağlanan girişi, yapıyı çevreleyen tarihi havayı daha da pekiştiriyor.

17. YÜZYIL MİRASI KAPSAMLI RESTORASYON BEKLİYOR

Tuğla, çakmak taşı ve ahşap iskelet birleşimiyle inşa edilen 17. yüzyıl mirası mülk, İngiltere'nin ikinci derece koruma (Grade II) statüsüne sahip.

Geniş bir arka bahçesi, özel otopark alanı ve geçmişte araç barınağı olarak değerlendirilen bir bölümü bulunan evin bazı kısımları daha önce elden geçirilmiş olsa da aslına uygun kapsamlı bir restorasyona ihtiyaç duyuyor. Bu durum, mülkü tarihi dokuyu koruyarak kişiselleştirmek isteyenler için benzersiz bir fırsat haline getiriyor.

900 BİN STERLİNDEN 375 BİN STERLİNE

Daha önce 900 bin sterlinlik fiyat etiketiyle alıcı bekleyen iki yatak odalı kır evi, beklenen ilgiyi görmeyince fiyatında dikkat çekici bir geri çekilmeye gidildi.

Mülk, 12 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek açık artırmada tam 375 bin sterlinlik cazip bir açılış rakamıyla teklif toplamaya başlayacak. Hem dizi hayranlarının hem de geleneksel İngiliz mimarisine ilgi duyan yatırımcıların gözü şimdiden bu açık artırmaya çevrilmiş durumda.