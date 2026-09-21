Artık yeni bölümlerin gelmeyeceği Sherryl Woods'un romanlarından uyarlanan yapımın, yayın hayatının sona erdiği bilgisi final niteliğindeki 5. sezon prömiyerinden üç ay sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

İZLENME ORANLARI DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott ve Heather Headley'nin hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs geren üç çocukluk arkadaşını canlandırdığı dizinin bu kararla bitirilmesinde, küresel ve yerel izlenme oranlarındaki düşüş etkili oldu.

Netflix verilerine göre yapımın son sezonu, küresel ölçekte en çok izlenen İngilizce diziler listesinde yalnızca üç hafta barınabildi. Nielsen verileri ise dizinin ABD genelindeki sıralamalarda dört hafta boyunca üst sıralarda kalabildiğini ortaya koydu.

Öte yandan, Sweet Magnolias defterini kapatan yaratıcı ekip dijital platform bünyesinde yeni bir ortaklığa imza atıyor. Dizinin sorumlusu Sheryl J. Anderson ile başrol oyuncularından JoAnna Garcia Swisher, Lauren Edmondson'ın romanından ekrana uyarlanacak Ladies of the House projesinin yapımcılığını üstlenmeye hazırlanıyor.