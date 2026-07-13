Kurgusal bir İngiliz futbol kulübünün hikayesini mizahi bir dille ele alan Ted Lasso dizisinin en ikonik karakterlerinden birini canlandıran Cristo Fernandez, dizideki futbolcu kimliğini resmi olarak sahalara taşıdı.

35 YAŞINDA RÜYASINI YAŞADI

Meksikalı ünlü oyuncu, ABD İkinci Futbol Ligi (USL Championship) ekiplerinden El Paso Locomotive FC ile profesyonel sözleşme imzalayarak spor dünyasında eşine az rastlanır bir 'rüyayı' yaşadı. Fernandez, yeni takımıyla New Mexico United karşısında sahaya çıkarak 35 yaşında 'ilk resmi profesyonel maçı' heyecanını tattı.

HİKAYESİ 20 YIL SONRA TAMAMLANDI

Aslında Fernandez'in futbolla ilişkisi, 'Ted Lasso' dizisinin de öncesine, ilk gençliğine dayanıyor. Gençlik yıllarında Meksika'da altyapı eğitimi alan ve gelecek vadeden bir yetenek olarak görülen oyuncu, henüz 15 yaşındayken yaşadığı talihsiz ve ağır bir diz sakatlığı nedeniyle futbola veda etmek zorunda kalmıştı.

Hayatını oyunculukla kazansa da içindeki futbol ateşini söndürmeyen Fernandez, rüyasının peşinden koşmayı hiç bırakmadı

İlk adım olarak 2026 yılının başlarında MLS ekibi Chicago Fire'ın rezerv takımıyla idmanlara çıkarak kendini test etti. Ardından El Paso Locomotive kulübünde tam iki ay boyunca deneme sürecine girdi ve sezon öncesi hazırlık maçlarında performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Meksikalı aktör, gösterdiği azimle 35 yaşında profesyonel kontratı kaptı.

"ÇILGIN HAYALLERİ OLAN BİR ADAMIM"

İmzayı attıktan sonra kulübün resmi basın organlarına duygusal bir açıklama yapan Fernandez, hislerini şu sözlerle özetledi:

"Futbol her zaman hayatımın, ruhumun ve kimliğimin en büyük parçası oldu. Hayat beni sinemaya, oyunculuğa, bambaşka yollara götürmüş olsa da profesyonel bir futbolcu olarak sahada yer alma hayali yüreğimden asla silinmedi. İnsanlar dönüp baktığında imkansız görebilir; belki de ben sadece çılgın hayalleri olan çılgın bir adamım."