Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde motosikletiyle Ankara Yolu istikametinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Selimoğlu araçtan fırlayarak bariyerlere çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Selimoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
KAZADAN ÖNCE SAHNE ALMIŞ
Eğlence mekanlarında 'Tuna Atlas' ismiyle DJ olarak sahne alan Selimoğlu’nun 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Selimoğlu'nun, kazadan önce bir eğlence mekanında sahne aldığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.