

ABD'nin tanınmış donut zincirlerinden Voodoo Doughnut, Teksas'ın Houston kentinde faaliyet gösteren Montrose ve Katy şubelerini sessizce kapattı. Şirket tarafından kapanışlara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, mağazaların bir süre daha firmanın internet sitesinde hizmet veriyor olarak listelendiği görüldü.

Şubelerin faaliyetlerini sonlandırdığı, mağazalara yapılan ziyaretlerle doğrulanırken, Google Haritalar'da da her iki nokta "kalıcı olarak kapandı" ibaresiyle işaretlendi. Bu gelişmenin ardından Voodoo Doughnut'un Houston'da yalnızca Washington Avenue üzerindeki şubesi hizmet vermeye devam ediyor.

ARTAN MALİYETLER KÜÇÜK ZİNCİRLERİ ZORLUYOR

Sektör temsilcileri, restoran işletmelerinin son dönemde yükselen maliyetler nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu belirtiyor. Özellikle sınırlı sayıda şubeye sahip zincirlerin bu süreçten daha fazla etkilendiği ifade ediliyor.

Konaklama ve yiyecek-içecek sektöründe danışmanlık yapan Izzy Kharasch'a göre, büyük hızlı servis restoranları artan tedarik maliyetlerini ölçek avantajı sayesinde daha kolay yönetebilirken, küçük zincirler aynı yükü fiyat artışına gitmeden karşılamakta zorlanıyor.

Pazar araştırma şirketi Datassential'dan Huy Do ise 50 veya daha az şubesi bulunan restoran zincirlerinin küçülme eğilimine girdiğini, buna karşılık ülke genelinde faaliyet gösteren büyük markaların yeni şube açılışlarını sürdürdüğünü dile getiriyor.

Paylaşılan sektör verileri de bu tabloyu destekliyor. Geçtiğimiz yıl zincir restoran sayısı yaklaşık yüzde 3 yükselirken, küçük restoranların sayısında yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

SIRADIŞI DONUTLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2003 yılında Oregon'un Portland kentinde kurulan Voodoo Doughnut, alışılmışın dışında tasarladığı donut çeşitleriyle kısa sürede geniş bir üne kavuştu.

Marka, 50'yi aşkın donut seçeneği sunarken, çikolata kaplaması ve ahududu reçeli dolgusu bulunan "Voodoo Doll" isimli ürünü en çok bilinen lezzetleri arasında yer alıyor.

Şirket, geçmiş yıllarda Pepto-Bismol, Tums ve NyQuil gibi ilaç bileşenleri içeren sıra dışı donutları da menüsüne eklemişti. Ancak bu ürünler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) müdahalesi sonrasında satıştan kaldırıldı.