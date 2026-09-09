Karma dövüş sanatları (MMA) dünyası, spor tarihine geçecek sıradışı bir duyuruyla sarsıldı. Profesyonel dövüşçü Cole Johnson, sekizgen kafese bu kez bir insanla değil, yetişkin bir şempanzeyle çıkacağını açıklayarak spor camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Oldukça tartışmalı geçmeye aday olan bu benzersiz mücadelenin 11 Eylül tarihinde gerçekleştirileceği ve organizasyonun canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Dövüş dünyasında alışılagelmiş standartların tamamen dışına çıkan bu sıra dışı karşılaşmada Cole Johnson’ın yetişkin bir şempanzeyle nasıl bir mücadele ortaya koyacağı merak konusu oldu.

Öte yandan, vahşi bir hayvanla yapılacak böyle bir müsabakanın güvenlik önlemleri, organizasyonun hangi kurallar çerçevesinde yürütüleceği ve formatına dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada hayvanseverlerin karar tepki göstermesi için çağrı yapıldı.