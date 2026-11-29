İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum Dr. Edgar Poffet'in çocukları İsmail Hakkı Poffet ve Marry An Ayşe Poffet Ritscher ile Kemal Avni Baturer ve Cenk Erdün hakkında tarihi eser soruşturması kapsamında iddianame hazırladı. Dört şüphelinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sabah'ın haberine göre soruşturma, Poffet kardeşlerin babalarından kalan eserleri Kapalıçarşı'daki antikacılarla pazarlığa açtıkları yönündeki ihbar üzerine yürütüldü. Diğer ihbarlarda, alım satımı yasak objeleri satmak isteyenlerin Cenk Erdün'e yönlendirildiği; eserlerin yurt dışından gelen alıcılara satıldığı ve polis baskınları nedeniyle iş yerlerinde tutulmadığı öne sürüldü.

VİLLADA 186 PARÇA ESER ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada, Kemal Avni Baturer'in Ayşe Poffet'in elindeki musluk başları, çini ve porselenler ile İznik ve Çanakkale işi objeler hakkında Erdün'le fiyat görüştüğü belirlendi.

Erdün ve Baturer, 25 Mart günü eserleri almak için Beykoz'daki villaya gitti. Takipteki polis ekiplerinin villaya düzenlediği baskında Poffet kardeşler, Baturer ve Erdün yakalandı. Selçuklu, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait oldukları değerlendirilen, 39 musluk başı ve 2 ikonanın da aralarında bulunduğu toplam 186 parça eser ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Cenk Erdün tutuklandı. Poffet kardeşler ile Kemal Avni Baturer hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

MÜZELER ESERLERİ İNCELEDİ

Ayasofya Tarihi Müzesi, incelediği 8 ahşap ikona ile bir ahşap okuma kürsüsünün korunması gerekli kültür varlığı olduğunu raporladı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 49 sikke ve pişmiş toprak eserin alım satımının yasak olduğunu tespit etti. Türk ve İslam Eserleri Müzesi de Tunç Çağı sürahisi, 16. yüzyıl İznik çinileri ile Sultan II. Abdülhamid ve Sultan V. Mehmed tuğralı beratlar için aynı tespitte bulundu.