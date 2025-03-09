Aksaray Unlu Mamülleri şirketi, "Untad Form Light Ekmek" markalı ürününe ait ambalajında yanıltıcı sağlık ve beslenme beyanları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezalandırıldı.

Kurulca yapılan incelemede, ambalajın üzerinde "daha az kalori", "daha uzun tokluk hissi", "lif kaynağı" ve "sindirimi kolaylaştırır" gibi ifadeler yer aldığını ve bu beyanların mevzuatla uyumsuz olduğu tespit edildi.

İncelemede Türk Gıda Kodeksi'ne göre, bir gıda ürününün "düşük kalori" olarak nitelendirilebilmesi için 100 gramında 40 kilolaloriden (kcal) daha az enerji bulunması gerektiği ancak "Untad Form Light Ekmek" ürününün ambalajında yer alan enerji tablosunda, 100 gramda 808 kilojul (193 kilolalori) enerji beyanı yapıldığı belirlendi. Bu beyanla üründe yer alan "düşük kalori" ibaresinin uyumsuz olduğu belirtildi.

Ayrıca ürün ambalajında yer alan "sindirimi kolaylaştırır" ve "toksinlerin atılmasına yardımcı olur" gibi ifadelerin sağlık beyanları konusunda mevzuatla belirlenen kuralları ihlal ettiği ifade edildi.

Bu tespitler sonucunda, Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası verildi. Ayrıca yanıltıcı reklamların durdurulması kararı da verildi.