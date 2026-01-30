Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşteki sert düşüşün nedenlerini sıraladı.

Altının onsu rekor seviye olan 5 bin 601 dolardan 5 bin 113 dolara kadar sert bir düşüş kaydetti. TSİ 08.21 itibarıyla 5 bin 240 dolara kadar geriledi. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 7 bin 319 liraya kadar düştü.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Filiz Eryılmaz'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Altın ve gümüşte dün gözlenen ve ons bazında sırasıyla 5.110 dolar ile 105,6 dolara kadar uzanan sert geri çekilmeler teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki varlıklarda biriken kâr realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebilir.

Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir.

Bununla birlikte, dün sonrasında basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesi, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış görünüyor.

Ons altın %3’lük düşüşle 5207 dolardan işlem görürken gümüşte %4’lük düşüşle 111 dolardan işlem görüyor. Ons altın, dünkü sert satışların ardından kısmi bir toparlanma çabası gösterse de kritik teknik seviyelerin altında seyretmesi nedeniyle kısa vadeli düşüş eğilimini korumaya devam ediyor; bu noktada yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabilmesi için 5.335 dolar direnci üzerinde kalıcı bir kapanış görülmesi şart görünüyor.

Gümüş tarafında ise kısa vadeli bir tepki yükselişi izlense de 118 dolar desteğinin sert şekilde kırılmasıyla artan volatilite, yapısal bir düşüş trendinin hakimiyetine işaret ediyor. Fiyatın 113 dolar barajını aşamaması durumunda, satış baskısının derinleşerek 107 dolar seviyelerini yeniden test etmesi teknik açıdan olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor."