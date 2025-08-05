“12 Yıl Boyunca Uğraştım, Sonuç: Sıfır”

Demirtaş, Türkiye’ye gelişinden bu yana geçen süreci anlatarak, 12 yıl boyunca sosyal medyada yazılar yazdığını, YouTube videoları çektiğini, televizyon programlarına katıldığını hatırlattı. Tüm bu çabalarının sonucunda hiçbir somut değişim göremediğini belirten ünlü ekonomist, “Hakaret yedim, tehdit edildim, troller tarafından gece gündüz saldırıya uğradım” dedi.

“Ben Safmışım, Salakmışım”

Ülke gündemine dair paylaşım yapmayı bıraktığını daha önce de açıkladığını ancak bu kararının bile yoğun eleştirilere hedef olduğunu vurgulayan Demirtaş, “O gün anladım ki, 12 yıl boyunca yaptığım onca şeyin insanların gözünde hiçbir değeri yokmuş. Ben safmışım, salakmışım” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

“Artık Bırakın” Çağrısı

Duygusal bir insan olduğunu söyleyen Demirtaş, bundan böyle gündem üzerine konuşmayacağını yineleyerek, “Beni bırakın artık kardeşim… Prof. Dr. Özgür Demirtaş öldü. Sadece sade vatandaş ve baba Özgür var” sözleriyle takipçilerine seslendi.