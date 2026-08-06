Altın fiyatları, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentileriyle güçlü bir yükselişe imza attı. Enflasyon baskısının hafifleyeceği ve Fed'in faiz artırımından uzaklaşacağı öngörüsüyle altının onsu yüzde 4'ten fazla değer kazanarak 4 bin 200 doları test etti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ekonomist Filiz Eryılmaz altın, gram altın, dolar ve borsanın yönünü sosyal medya hesabından değerlendirdi. Eryılmaz, "Çünkü Amerika Hazine ve Maliye Bakanı Scott Bessent'ten bir açıklama geldi. Dedi ki barış çok yakın. Çok yakında İran'la anlaşmayı açıklayacağız minvalinde bir açıklama yaptı. Saat 15.30-15.35 civarı daha sonra Amerika Dışişleri Bakanı Rubio'dan da bir açıklama geldi. O da, "Evet, şu an yapılmış kesin bir anlaşma yok ama anlaşmaya yakınız." minvalinde konuşunca tabii bakın Brent petrol bugün 80 doları kırdı" ifadelerini kullandı.

KRİTİK DİRENÇTE

Altının kritik dirençte olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Çünkü gördüğü en yüksek seviye bugün 4.105. Kabaca 4.100-4.105 bandı çok önemli bir direnç bölgesi. Burayı görmüş, tekrar 4.087 dolarda. Gümüş tarafında da yüzde 2,67 yukarıda. Brent petrol de 80 doların altına gelmiş, 79,2'de. Birazcık daha ilerleme bekliyor. Amerika'dan gelen bu zayıf verilere rağmen, artı petrol bu kadar gerilemesine rağmen altında tepki güçlü mü? Hayır. Sebeplerinden biri psikolojik. Birincil sebebi psikolojik olarak küsülmüş olması. İki, borsaların altına göre iyi gelen haberlerle öne çıkmasının ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin de burada etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de şu da var; teknik zayıflık var. Yani hâlâ 4100'ün üzerine tutunamadığı için teknik olarak da bir türlü istenen tepkiyi veremeyen bir altın olduğu kanaatindeyim. Gümüşte de bence öyle. Hâlâ 60 doların üzerine, petrol fiyatları yüzde 5-6 gerilemiş olmasına rağmen çıkamıyor. Biri 60 doların üzerine çıkamıyor, diğeri de 4.100'ün üzerine çıkamıyor" dedi.

"4.140 ÜZERİNDE BELKİ..."

"Kısa vadede yarın ADP özel sektör verisi beklentinin altında gelirse birazcık daha belki 4.100'ün üzerinde tutunabilir" diyen Eryılmaz, "Tabii petrol fiyatlarının da geride kalması lazım. Petrol fiyatlarının geride kaldığı, ADP özel sektör verisinin zayıf geldiği bir yerde 4.100'ün üstünde tutunan altın ve 60 doların üzerinde tutunan gümüş şaşırtıcı olmaz. 4140 geçilmeden burada yeni bir pozisyon açmayı önermiyorum. Onun için 4.140 üzerinde belki burada bir kademe alım düşünebilirsiniz" dedi.

Bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatan Eryılmaz, "Yükselişlerde kademeli kâr almak da kısa vadeli tarafta düşünülebilir. Yeni pozisyon için 4.115 üstü tutunmayı mutlaka görmen lazım. 4.086, 4.078 ve özellikle 4.057 altında da pozisyon azaltmakta fayda var" şeklinde konuştu.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

4 bin dolar vurgusunda bulunan Eryılmaz, "Ne zaman güçlendiğini anlarım? Bakın, 4.100 bile değil. Uzun vadeli için ne zaman ki 4.200'ün üstünde kalıcılık oldu, işte o zaman görece altının güçlendiğini söyleyebiliriz. Eğer 4.000 doların altına sarkıyorsa uzun vadeli yatırımcı bile artık pozisyonunu azaltmalı, kâr realizasyonu yapmalı. Ama 4.000 doların üzerinde kaldığı sürece tutabilir. İstiyorsa da bir kademe veya en fazla iki kademe alım yapabilir. Baktı ki 4.200'ün üstüne gidiyor..." dedi.

Gram altında gün içinde 6.275'i gördüğünü söyleyen Eryılmaz, en yüksek 6.300'ü geçmeden teknik olarak yeni alım önermediğini sözlerine ekledi. Eryılmaz, "Uzun vadeli yatırımcı yine elinde varsa pozisyonunu koruyor, satmıyor. 6.150'nin üstünde kaldığı sürece geri çekilmeler bir ya da iki kademede, hatta belki de üç kademede alım fırsatı. İstersen bunu tek seferde almayın. 6.150 üstünde kaldığı sürece geri çekilmeleri en az iki ya da üç kademeye bölerek elinizdeki parayla alım yapmanızda fayda var" dedi.

Eryılmaz, "Ama 6.150'nin altına iniyorsa burada biraz daha temkinli olmakta fayda var diyor bana. Bence 6.100 önemli bir destek. Hatta bana kalırsa 6.000 bile önemli bir destek. Benim için daha genel çerçevede ilk etapta 6.100, ama biraz daha riski yüksek uzun vadeli yatırımcılar için 6.000 üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri iki ya da üç kademede yine alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama biraz daha düşük riskle hareket edecekseniz 6.150'yi takip edin. Dediğim gibi 6.150'ye kadar olan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var" şeklinde konuştu.