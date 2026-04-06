Sözcü TV yayınına katılan Ekonomist Mert Yılmaz, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin piyasalarda yeni bir denge yarattığını ifade etti. Petrol fiyatlarının savaşın seyrine dair en kritik gösterge haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, İran’ın beklenenden güçlü direncinin çatışmaların süresine ilişkin beklentileri değiştirdiğini dile getirdi. Bu durumun enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyonu yukarı çekerken, ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

ALTIN BEKLENTİNİN AKSİNE HAREKET ETTİ

Ekonomist Mert Yılmaz, altının savaş ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak yüksek fiyatlardan işlem görmesi beklentisinin bu süreçte bozulduğunu söyleyerek altın fiyatlarında önemli bir geri çekilme görüldüğünü ifade etti. Yatırımcı açısından altın ve petrol fiyatlarının savaşa ilişkin beklentileri şekillendiren iki temel unsur olduğunu belirten Mert Yılmaz, bu iki emtianın piyasa yönü üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi.

BORSA 13 BİN ALTINDA KAPANDI

Türkiye tarafına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ekonomist Mert Yılmaz, Borsa İstanbul’un 13 bin puanın altında kapanış gerçekleştirdiğini söyleyerek risklerin büyümemesi halinde dip seviyelere yakın bir noktada olunduğunu düşündüğünü ifade etti. Piyasada bir güçlenme olduğunu ancak bunun güçlü bir yükseliş anlamına gelmediğini belirten Mert Yılmaz, mevcut hareketin sınırlı kaldığını dile getirdi.

DÖVİZDE HAREKET REZERV SATIŞINDAN KAYNAKLI

Ekonomist Mert Yılmaz, döviz tarafında görülen sınırlı hareketlerin rezerv satışlarından kaynaklandığını söyleyerek gerek altın swap işlemleri gerekse doğrudan satış yöntemleriyle rezervlerde bir erime yaşandığını ifade etti. Merkez Bankası’nın rezerv satarak piyasayı dengelediğini belirten Mert Yılmaz, önümüzdeki günlerde talebin daha belirgin hale geleceğini dile getirdi.

GÜMÜŞTE RİSK DAHA YÜKSEK

Gümüşün hikayesinin altına göre daha farklı olduğunu söyleyen Ekonomist Mert Yılmaz, gümüşün endüstriyel bir metal olması nedeniyle küresel ekonomik büyümeden doğrudan etkilendiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl 125 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Mert Yılmaz, sonrasında altının hareketine bağlı olarak yön değiştirdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek aksamaların ve küresel büyümede yavaşlama ihtimalinin gümüş üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Mert Yılmaz, savaşın devam ettiği her gün gümüşte risklerin altına kıyasla daha belirgin hale geldiğini dile getirdi.

BAKIRDA UMUT ZAYIF

Ekonomist Mert Yılmaz, altın fiyatlarındaki hareket sonrası yatırımcının alternatif arayışına girdiğini ve ilk olarak gümüşe yöneldiğini söyleyerek gümüşün sanayide geniş kullanım alanı nedeniyle yatırımcının bakır gibi diğer endüstriyel metallere de yöneldiğini ifade etti. Ancak savaşın devam ettiği her gün dünya ekonomisinin yavaşlayacağını ve resesyon riskinin öne çıkacağını vurgulayan Mert Yılmaz, bu durumda sanayi büyümesinin zayıflayacağını ve gümüş ile bakır gibi ürünlerde güçlü bir yükseliş beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni tehditleri, piyasalarda jeopolitik riskleri artırırken gümüş fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı beraberinde getirdi. Altınla benzer hareketler sergileyen gümüş, son dönemde düşüş eğiliminde altına kıyasla daha hızlı değer kaybediyor.

Çatışmaların başlamasından bu yana gümüş fiyatlarında yüzde 20’yi aşan bir gerileme yaşandı. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve buna bağlı olarak faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca yatırımcıların diğer piyasalarda yaşadığı kayıpları telafi etmek amacıyla zorunlu tasfiyelere yönelmesi, gümüşün geleneksel güvenli liman işlevini zayıflattı.

Altın tarafında ise dalgalı bir seyir öne çıktı. Ons altın güne 4 bin 646 dolardan başlarken, gün içinde en düşük 4 bin 600 dolar, en yüksek 4 bin 671 dolar seviyesi görüldü. Altın, şu sıralarda 4 bin 644 dolar seviyesinden işlem görüyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.