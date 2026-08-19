Altın piyasalarında son dönemde yaşanan sert yükselişin ardından kısa vadede satış baskısının hakim olduğu ifade edildi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcıların 4 bin 300 dolar seviyesine odaklanması gerektiğini belirtti.

"4.450 DOLAR SEVİYESİNİN KALICI OLARAK AŞILMASI GEREKİYOR"

Eryılmaz, yaklaşık bir buçuk ila iki haftalık süreçte 4 bin ile 4 bin 100 dolar bandından 4 bin 450 dolara kadar yükselen altının, bu üst seviyeyi kalıcı şekilde aşmakta zorlandığını kaydetti. Son günlerde piyasadaki karar mekanizmasının satış yönünde şekillendiğini belirten Eryılmaz, fiyatların 4 bin 300 dolar civarında baskı altında olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken diğer önemli faktörler arasında yüksek tahvil faizleri ve petrol fiyatları yer alıyor. Eryılmaz, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin altın için önemli bir engel oluşturduğunu, petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde seyretmesinin de değerli metal üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çektiğine dikkat çeken Eryılmaz, yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentisinin altın açısından kısa vadede olumsuz bir ortam oluşturduğunu belirtti.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR"

4 bin 300 dolar seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu vurgulayan Eryılmaz, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların hızlı şekilde 4 bin 200 dolara gerileyebileceği uyarısında bulundu. Daha olumsuz senaryoda 4 bin doların altındaki seviyelerin de gündeme gelebileceğini belirten Eryılmaz, genel beklentisinin 4 bin dolar seviyesinin güçlü destek olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.

Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması için 4 bin 450 dolar seviyesinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini, 4 bin 400 dolar üzerindeki hareketin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli yatırımcıların mevcut pozisyonlarını koruyabileceğini ifade eden Eryılmaz, 4 bin dolara doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

*Haber metninde bulunan ifadeler uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi değildir.