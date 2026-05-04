Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve piyasa beklentilerini aşan nisan ayı enflasyon verileri, ekonomi gündemindeki dengeleri tamamen değiştirdi.

Açıklanan sürpriz rakamları değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, enflasyondaki yukarı yönlü sert sapmanın özellikle gıda ve hizmet sektörlerinden kaynaklandığını belirterek, yaz aylarında umut edilen faiz indiriminin rafa kalkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

PİYASAYI ŞAŞIRTAN ENFLASYON RAKAMI

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 4,18 olurken, yıllık bazda yüzde 32,37 olarak açıklandı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, nisan enflasyonunun beklentiyi aştığını belirtti.

Ekonomistlerin anketlerdeki en yüksek aylık beklentisinin yüzde 3,7 civarında yoğunlaştığına dikkat çeken Eryılmaz, açıklanan resmi verinin bu tavan seviyeyi bile aşarak oldukça katı ve güçlü bir enflasyon tablosuna işaret ettiğini dile getirdi.

GIDA ENFLASYONU SERT YÜKSELDİ

Bu sürpriz sapmanın temel kaynağını analiz eden Eryılmaz, gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 3,7'lik sert artışın enflasyonu yukarı taşıyan en büyük etken olduğunu belirtti. Gıda enflasyonuna ek olarak giyim grubunda mevsimsel geçişin etkisiyle yüzde 8'e varan fiyat artışları yaşandığını, konut grubunda ise enerji maliyetlerinin faturaya yansıdığını kaydetti.

HİZMET SEKTÖRÜ VE JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI YÜKSELTTİ

Enflasyonun sadece temel mallarda değil, genele yayılan bir karakter sergilemeye başladığını söyleyen Eryılmaz lokanta ve oteller başta olmak üzere hizmet sektöründe önceki aylara kıyasla çok daha güçlü fiyat artışları gözlemlendiğini dile getirdi.

Mart ayında düşük gelen enflasyonun ardından nisan ve mayıs döneminde enerji fiyatlarının etkisinin daha belirgin hale geldiğini belirten Eryılmaz, özellikle savaş kaynaklı küresel gelişmelerin petrol ve doğalgaz fiyatları üzerinden yurt içi enflasyonu yukarı çektiğini vurguladı.

Enerji fiyatlarındaki bu dalgalanmaların doğrudan hesaba katılmadığı çekirdek enflasyonda bile yükseliş sinyalleri görüldüğüne dikkat çeken Eryılmaz, dolaylı etkilerin hissedilmeye başlandığı bu tablonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından çok daha dikkat çekici ve zorlayıcı bir unsur olduğunu ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ RAFA KALKTI

Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik bekentisini de değinen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yüksek gelen nisan enflasyonu sonrasında bu ihtimalin ciddi şekilde ötelendiğini belirtti.

En erken faiz indiriminin temmuz ayından eylül ayına, hatta yılın son çeyreğine kayma ihtimalinin iyice güçlendiğini ifade eden Eryılmaz, makroekonomik beklentilerin de yeniden revize edilebileceğinin altını çizdi.

Eryılmaz'a göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyelerinden yüzde 29 ile 30 bandına çıkabilirken, politika faizi beklentisinin de yüzde 35 ve üzerine taşınması kuvvetle muhtemel görünüyor.

BORSA ETKİSİ SINIRLI KALDI

Yüksek enflasyon verisine hisse senedi piyasasının verdiği tepkiyi de değerlendiren Eryılmaz, borsa tarafında ilk tepkinin oldukça sınırlı kaldığını, endeksin kısa süreli bir yükselişin ardından nötr bir seyre büründüğünü belirtti.

Yüksek enflasyonun, faizlerin uzun bir süre daha yüksek kalmasına neden olacağını ve bu durumun özellikle bankacılık sektörü üzerinde yoğun bir baskı yaratacağını ifade eden Eryılmaz, sektörel bazda bazı ayrışmalar yaşanabileceğini vurguladı.

Yüksek enflasyon ortamında perakende ve gıda şirketlerinin görece daha olumlu performans sergileyebileceğini belirten Eryılmaz, faize duyarlı sektörlerdeki baskının sürmesine rağmen borsanın genel hatlarıyla mevcut zorlu koşullara karşı dirençli bir duruş sergilediğini sözlerine ekledi.

