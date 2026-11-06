Fransa’da kamu borcunun artışı ve bütçe dengesine ilişkin gelişmeler, olası bir ekonomik kriz durumunda vatandaşların birikimlerini nasıl koruması gerektiği yönündeki tartışmaları gündeme getirdi. Ekonomi çevrelerinde ve kamuoyunda, bankacılık sisteminde yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı evde nakit rezerv bulundurulup bulundurulmaması gerektiği tartışılıyor.

EKONOMİST AÇIKLADI: 1000 İLA 2000 EURO YETERLİ

Fransız basınına açıklamalarda bulunan ekonomist Marc Touati, sistemik bir kriz ihtimaline karşı tüm birikimlerin bankalardan çekilmesine gerek olmadığını belirtti.

Olası bir banka iflası ya da sistemsel kilitlenme anında hesaplara erişimin ve nakit çekiminin geçici olarak kısıtlanabileceğine işaret eden Touati, acil durumlar için evde 1.000 ila 2.000 euro aralığında nakit bulundurulmasının tedbir amaçlı yeterli olacağını ifade etti.

Touati, yüksek miktarda nakdin evde tutulmasının risklerine de değinerek, enflasyon nedeniyle bekletilen paranın reel değer kaybına uğrayacağını ve satın alma gücünün eriyeceğini kaydetti.

EKONOMİK KRİZE İŞARET EDİLDİ

Fransa’nın mevcut borç yükünün riskli seviyelerde olduğunu savunan Touati, bütçe açığının derinleşmesi durumunda en kötü senaryo olarak Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) devreye girebileceği ihtimalini dile getirdi.

Geçmişte Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz sırasında nakit çekimlerine haftalık kotalar getirildiğini hatırlatan ekonomist, benzer bir müdahale sürecinde çekim limitleri veya hesap kesintilerinin uygulanabileceğini ancak Fransa'nın mevcut tabloda henüz bu aşamada bulunmadığını vurguladı.

KAMUOYUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLUŞTU

Evde nakit bulundurma önerisi Fransız vatandaşları arasında farklı tepkilerle karşılanıyor. Yapılan sokak röportajlarında bazı vatandaşlar, Avrupa ve Fransa bankacılık sisteminin yasal düzenlemelerle yüksek koruma altında olduğunu savunarak ekonomik çöküş ihtimalini gerçekçi bulmadıklarını belirtti.

Diğer bir kesim ise kriz anında doğrudan ve hızlı erişim sağlayabilmek amacıyla evde belirli bir nakit rezervi tutmanın ihtiyati bir tedbir olduğunu ifade etti.