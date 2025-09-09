Brookings Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Brooks, ülkenin sürekli döviz krizine girmesinin temel nedeninin kronik olarak gelirinin üzerinde harcama yapması olduğunu belirtti.

"DEVALÜASYON KAÇINILMAZ"

Brooks, Erdoğan yönetiminin iktidarda kalabilmek için sürekli ekonomik büyümeyi teşvik etmek zorunda kaldığını ifade etti. “Erdoğan’ın aklına gelen tek yol, GSYH büyümesini sürekli artırmak. Ancak bu durum ithalatı da beraberinde getiriyor ve para birimi devalüasyonunu kaçınılmaz hale getiriyor” dedi.

Brooks, Türk Lirası’nın son aylarda ABD doları karşısında neredeyse sabit tutulduğuna da dikkat çekerek, “Kurun artık bir anlamı kalmadı çünkü Merkez Bankası rezerv yakarak lirayı baskılıyor” sözleriyle mevcut politikaların sürdürülemezliğine işaret etti.

EKONOMİK İSTİKRAR TEHLİKEDE

Brookings uzmanı, Türkiye’nin ekonomik döngüsünü “bitmek bilmeyen bir kriz sarmalı” olarak nitelendirdi. Brooks’a göre, kronik olarak bütçenin üzerinde harcama yapmak, sadece döviz rezervlerini eritmiyor, aynı zamanda ekonomik istikrarı da tehlikeye atıyor.