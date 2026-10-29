Türk güvenlik ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Ünal Erkan hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 85 yaşındaki Erkan, bu sabah saatlerinde yaşama veda etti.

TERÖRLE MÜCADELE YILLARININ KRİTİK İSMİ

Kariyeri boyunca devletin önemli kademelerinde bulunan Ünal Erkan; İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Özellikle terör olaylarının en yoğun yaşandığı dönemde Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi olarak bölgede görev yapan Erkan, bürokrasinin ardından siyasete atılarak Ankara Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerini de yürüttü.

CUMA GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ünal Erkan’ın cenaze programı belli oldu. Erkan için cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumun naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.