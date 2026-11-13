Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Alman milli futbolcu Max Kruse, aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra iş dünyasında sürpriz bir rotaya yöneldi. 38 yaşındaki eski yıldız, "Byce – Ice Cream for True Fans" (Gerçek Taraftarlar İçin Dondurma) adını verdiği girişimle dondurma sektörüne adım attığını duyurdu.

Alman basınına verdiği röportajda yeni projesinin perde arkasını anlatan Kruse, Almanya'da büyük ilgi gören ve görünümü bir tabak makarnayı andıran geleneksel Spaghetti Eis tatlısından esinlendiklerini belirtti. Futbol kulüplerinin renklerini taşıyan özel konseptli dondurmalar ürettiklerini ifade eden Kruse, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Şimdi dondurma yapıyorum, özellikle kulüp dondurmaları. Borussia Dortmund gibi kulüplerle çalışıyoruz ve her kulübün renklerinde dondurmalar sunuyoruz."

330 mililitrelik özel ambalajlarda satışa sunulan ürünlerin halihazırda Borussia Dortmund'un yanı sıra MSV Duisburg, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf ve Arminia Bielefeld taraftarlarıyla buluştuğu öğrenildi. Kruse'nin en büyük hedefi ise bu ağı genişleterek çok daha fazla kulübü projeye dahil etmek.

ÜRETİMİ BİZZAT KENDİSİ YAPIYOR

Girişimini Paderborn döneminde tanıştığı ve ailesinin 30 yıllık dondurmacılık geçmişi bulunan yakın bir arkadaşıyla birlikte yürüten Max Kruse, işin mutfağında aktif olarak ter döküyor. Ürünlerin üretim sürecini tamamen ortağıyla birlikte bizzat gerçekleştirdiklerini vurgulayan eski futbolcu, kulüplerle anlaşma sağlamanın kolay olmadığını da itiraf etti.

Birçok Alman kulübünün halihazırda büyük ve uzmanlaşmış dondurma firmalarıyla bağlayıcı sözleşmeleri bulunduğuna dikkat çeken Kruse, tüm bu engellere rağmen önemli kulüplere ulaşmayı başardıklarını kaydetti. Bundesliga kariyerinde Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Union Berlin gibi köklü takımların formasını terleten Kruse, 2023 yılında profesyonel futbolu bıraksa da amatör seviyede sahalara çıkmayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE İLE DAVALIK OLMUŞTU

Max Kruse, Türk futbol kamuoyunun hafızasında ise 2019-2020 sezonundaki olaylı Fenerbahçe macerasıyla yer edinmişti. Koronavirüs pandemisi döneminde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran 2020 tarihinde sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Alman futbolcu, 3 aylık alacağına karşılık konuyu FIFA'ya taşıyarak sarı-lacivertli kulüpten yaklaşık 7,5 milyon euro talep etmişti.

Fenerbahçe yönetimi ise Kruse'nin sözleşmeyi haksız yere feshettiğini savunarak karşı hamlede bulunmuş ve oyuncudan yaklaşık 18 milyon euroluk tazminat talebiyle hukuk mücadelesi başlatmıştı. Dava süreci devam ederken Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olan Kruse ile Fenerbahçe arasındaki kriz, 29 Aralık 2020 tarihinde tarafların anlaşmaya varmasıyla (sulhen) resmen kapatılmıştı.