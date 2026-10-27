Mali kriz nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırmak üzere iflas koruma başvurusunda bulunan Popeyes franchise işletmecisi Sailormen Inc., alacaklılarla anlaşmaya vararak iflas sürecinin son aşamasına geldi.

Florida İflas Mahkemesi’nin onayına sunulan plan kapsamında şirket, operasyonlarını küçülterek Florida ve Georgia eyaletlerindeki 39 restoranın kapısına kilit vurdu, 97 şubesini ise elden çıkardı.

342 MİLYON DOLARLIK BORÇ YÜKÜ VE KRİZİN NEDENLERİ

Miami merkezli Sailormen, iflas koruma başvurusunda bulunduğu dönemde toplam yükümlülüklerinin 342 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirket yönetimi, mali tablodaki bozulmanın başlıca gerekçeleri olarak pandemi sürecinin restoran operasyonlarındaki olumsuz etkilerini, değişen tüketici alışkanlıklarını, yükselen enflasyonu ve artan işletme maliyetlerini gösterdi.

Süreç içerisinde 129 milyon doları aşan borcun yeniden yapılandırılması hedeflenirken, alacaklı taraf olan Popeyes Corporate dahil birçok kurum alacaklarının bir kısmından feragat etmeyi kabul etti.

ŞUBE SATIŞLARINDAN 16,6 MİLYON DOLAR ELDE EDİLDİ

Florida İflas Yargıcı Robert A. Mark'ın onay vermesi beklenen uzlaşma anlaşmasına göre, elden çıkarılan 97 restoranın satışından 16,6 milyon dolar gelir elde edildi. Aralarında Pulse Restaurant Group ve Popeyes Corporate'in de yer aldığı alıcılardan sağlanan bu kaynak, biriken borçların ödenmesinde kullanılacak.

Şube kapatma ve satış adımlarının, Sailormen'e yıllık 1 milyon doların üzerinde tasarruf sağlaması öngörülüyor.

İPTAL EDİLEN SATIŞ ANLAŞMASI SORUNU DERİNLEŞTİRDİ

Şirketin mali krizinin şiddetlenmesinde, 2023 yılında yapılması planlanan bir mülk devrinin son anda gerçekleşmemesi kritik rol oynadı. Sailormen'in 16 restoranı Georgia merkezli Tar Heels Spice firmasına devretme girişimi sonuçsuz kalınca, şirket faaliyet göstermediği bu alanların kira yükümlülüklerini üstlenmeye devam etti. Bu durum, alacaklılarla hukuki süreçlerin başlamasına ve borç yükünün katlanmasına yol açtı.

GENEL SATIŞLARDA DA DÜŞÜŞ GÖRÜNÜYOR

Sailormen'in yaşadığı Chapter 11 iflas koruma süreci, ana marka olan Restaurant Brands International bünyesindeki Popeyes'ın doğrudan iflası anlamına gelmiyor. Ancak ana markanın ABD genelindeki satışlarında da gerileme dikkat çekiyor.

Popeyes'ın 2026 yılının ilk çeyreğindeki karşılaştırılabilir restoran satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 düşüş gösterdi. Aynı dönemde elde edilen yaklaşık 190 milyon dolarlık gelir, markanın son 20 yıldaki en düşük çeyreklik performansı olarak kayıtlara geçti.