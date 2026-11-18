ABD’de KFC ve Taco Bell markaları altında 84 restoran işleten Teksas merkezli Tasty Chick’n LLC, düşen satışlar ve artan maliyetlerin ardından iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvuru, KFC veya Taco Bell zincirlerinin tamamını değil, bu markalar altında restoran işleten franchise şirketini kapsıyor.

ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında koruma isteyen Tasty Chick’n ve üç iştiraki, Teksas Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesine sundukları belgelerde varlıklarını 50 milyon ila 100 milyon dolar, borçlarını ise 100 milyon ila 500 milyon dolar aralığında bildirdi.

10 EYALETTEKİ RESTORANLAR İÇİN SATIŞ PLANI

Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak için restoran varlıklarını satmayı planlıyor. Portföyünde 75 KFC ve 9 KFC/Taco Bell ortak markalı restoran bulunuyor. Restoranlar Florida, Tennessee, Arkansas, Missouri, Mississippi, Alabama, Virginia, Kentucky, Illinois ve Indiana’da faaliyet gösteriyor.

Mahkeme belgelerine göre restoranlar, potansiyel alıcılardan en yüksek teklifi alabilmek amacıyla toplu olarak, bölgesel gruplar halinde veya ayrı ayrı satışa sunulabilecek.

Tasty Chick’n ayrıca faaliyetlerini sürdürebilmek için MidCap Financial Trust’tan 20 milyon dolarlık finansman sağlamayı hedefliyor. Bu tutarın 5 milyon dolarını yeni kaynak, 15 milyon dolarını ise mevcut borcun yeniden yapılandırılması oluşturacak.

15,6 MİLYON DOLARLIK TELİF BORCU

Şirket, KFC ve Taco Bell’in çatı kuruluşu Yum Brands’e ödenmemiş 15,6 milyon dolarlık franchise telif ücreti nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi riskiyle de karşı karşıya.

Yum Brands, 17 Aralık 2025’te Tasty Chick’n’e sözleşme ihlali ve ödeme temerrüdü bildirimi gönderdi. Ödeme ertelemesine yönelik görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine de 15 Eylül 2026’da franchise sözleşmelerini feshetme niyetini açıkladı.

Sözleşmeler sona ererse Tasty Chick’n, KFC ve Taco Bell markaları altında restoran işletme hakkını kaybedecek. Bu durum, kredi anlaşmaları kapsamında yeni temerrütleri tetikleyerek faaliyetlerin sürdürülmesini daha da zorlaştırabilecek.

RESTORAN KÂR MARJI YÜZDE 4’E GERİLEDİ

Satışlardaki gerilemeye gıda, işçilik, kira ve işletme giderlerindeki artış eklendi. Şirketin restoran düzeyindeki kâr marjı, 2023 mali yılındaki yüzde 11,8 seviyesinden 2026 mali yılının şu ana kadarki bölümünde yüzde 4’e düştü.

KFC’nin ABD satışları da 2026’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 6 geriledi. Buna karşılık veri analiz şirketi Circana’ya göre, 2025 yılında kızarmış tavuk restoranlarındaki müşteri trafiği yüzde 3 artmıştı.

TEMİNATSIZ ALACAKLILARIN BAŞINDA TASTY RESTAURANT GROUP VAR

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında, 5 milyon doları aşan alacağıyla Tasty Restaurant Group LLC ilk sırada bulunuyor.

Tasty Chick’n’in ayrıca McLane Foodservice’e 927 bin doların, Brink’s Capital’e 523 bin doların, NNN REIT’e 470 bin doların ve One System Pop’a 382 bin doların üzerinde borcu var.

2021 yılında KFC ve Taco Bell restoranlarını geliştirmek, satın almak ve işletmek amacıyla kurulan şirket, planladığı satışlarla borçlarını azaltmayı ve alacaklılarına mümkün olan en yüksek geri ödemeyi sağlamayı amaçlıyor.