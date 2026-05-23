Avustralya’nın en popüler hızlı servis restoran zincirlerinden biri olan Guzman y Gomez, altı yıldır büyük umutlarla sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri macerasını sonlandırma kararı aldı.

GECE YARISI TÜM RESTORANLARINI KAPATTI

Chicago ve çevresinde agresif bir büyüme stratejisi izleyen marka, operasyonel ve finansal beklentileri karşılayamayınca ani bir kararla pazardan tamamen çekildi. Bölgedeki tüm restoranların kapısına gece yarısı operasyonuyla kilit vuruldu.

KARAR SONRASI HİSSELER UÇTU

Şirketin zarar eden ABD operasyonlarını durdurma kararı, borsada adeta doping etkisi yarattı. Çekilme açıklamasının ardından yatırımcıların markaya olan güveni tazeleyerek Guzman y Gomez hisselerini yüzde 20’ye varan oranda yukarı taşıdı.

Piyasa analistleri, ABD'deki faaliyetlerin uzun süredir şirketin finansal tablolarını aşağı çektiğini ve marka değerini baskıladığını vurguluyor. Uzman tahminlerine göre, Amerika operasyonlarındaki zararın bilançodan temizlenmesiyle birlikte şirketin 2027 mali yılı net kâr beklentisi yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterecek.

REKABET KOŞULLARINA AYAK UYDURAMADI

Guzman y Gomez’in ABD pazarında aradığını bulamamasının arkasındaki en büyük neden ise ülkedeki çetin rekabet koşulları oldu. Özellikle sektörün küresel devi Chipotle Mexican Grill başta olmak üzere, Amerika pazarını domine eden yerel ve güçlü Meksika mutfağı zincirleri karşısında Avustralyalı markanın pazar payı elde etmekte ve tutunmakta zorlandığı belirtiliyor.

AMERİKA DEFTERİ TAMAMEN KAPANDI

Amerika defterini tamamen kapatan Guzman y Gomez yönetimi, bundan sonraki süreçte kaynaklarını daha verimli ve kârlı gördükleri pazarlara aktaracaklarını bildirdi.

Şirketin yeni dönem stratejisinin odağında Avustralya, Singapur ve Japonya yer alıyor. Küresel büyüme planlarını Asya-Pasifik bölgesine kaydıran marka, uzun vadede yalnızca ana vatanı Avustralya'da 1000 mağazalık dev bir ağa ulaşmayı hedefliyor.