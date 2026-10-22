Henüz 14 yaşındayken tasarladığı oyunla dünya çapında ün kazanan 30 yaşındaki Alman yazılımcının, takipçilerinin gözü önünde gerçekleşen trajik olayı dijital dünyayı yasa boğdu. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki evinde Salı akşamı gerçekleşen olayda, evden yükselen dumanları fark eden komşular yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen emniyet ve itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede genç fenomene ait cansız bedenle karşılaştı. Yerel makamlar ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. YAYINLARI APAR TOPAR SİLİNDİ Korkunç olayın ardından yayın platformu Twitch, Manuel Otto’nun kanalını ve olay anına ait tüm video kayıtlarını erişime kapattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yaşanan gelişmeden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, zor zamanlardan geçen kullanıcılara psikolojik destek hatlarına başvurmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Oyunun yayıncısı Stick Run ekibi de kurucularının acı kaybını resmi kanallarından doğrulayarak bir başsağlığı mesajı yayımladı.

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