2022 yılında mutlu bir evlilik yaşayan fenomen Chaby Han ve Türk eşi Gülce Elibol, bu kez boşanma olayı ile sosyal medyada gündem oldu. Elibol, yaptığı bir paylaşımda aldatıldığını söyleyerek çarpıcı itiraflarda bulundu.

Elibol, "Gözümün önünde evliliğimiz ihanete uğradı' diyerek aldatıldığını açık açık dile getirdi. Bununla da yetinmeyen Elibol, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci tek tek anlattı.

EVLİLİKLERİ İHANETLE BİTTİ

'Elin Oğlu' programına katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Chaby Han, Türkçe konuşmasıyla da büyük ilgi görmüştü. Daha sonra Türkçe içerikler üretmeye başlayan Güney Koreli fenomen, mutluluğu da Türkiye'de yakalayarak 2022 yılında Gülce Elibol ile nikah masasına oturdu. Türk kültürüne kısa sürede adapte olan Chaby, Türklerin gönlünde taht kurarken, bu kez takipçilerini hayal kırıklığına uğratacak bir olayla gündeme geldi.

Çiftin uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmaması merak uyandırırken, gerçek ise Gülce Elibol'un paylaşımıyla ortaya çıktı. Elibol, boşandıkları yönünde çıkan iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı. Yazdıkları ise herkesi adeta şaşkına çevirdi.

İŞTE GÜLCE ELİBOL'UN PAYLAŞIMI