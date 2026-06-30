Alman vatandaşı ve sosyal medyada içerikleriyle tanınan Edda Elisa, kıyafeti sebebiyle Lufthansa firmasına ait uçağa biniş işlemleri sırasında hava yolu görevlileri tarafından şaşkınlığa uğradığı bir uyarıyla karşılaştı.
Görevliler fenomenden mevcut kıyafetiyle uçağa binemeyeceğini belirterek uçuşa katılabilmesi için üzerine ek bir kıyafet giymesini talep etti.
Yaşanan duruma ilişkin sosyal medya üzerinden bir video yayımlayan Elisa, görevlilerle arasında geçen diyaloğu paylaştı.
Yolcunun aktardığına göre hava yolu çalışanları, kıyafetin kurallara uygun olmadığını belirterek kendisine, "Üzerinizde hiçbir şey yok, çıplaksınız. Normal kıyafet giymiyorsunuz, üstünüze bir şey almalısınız. Üstünüze bir şey giyerseniz geçebilirsiniz." şeklinde bildirimde bulundu.
"MECBUREN GİYİNDİM"
Elisa, "Uçmak için mecburen üstüme bir şey aldım." dedi.