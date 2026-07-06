Moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Asena Atalar ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Tarihi bir yalıda gerçekleştirilen organizasyona spor ve sosyal medya camiasından çok sayıda davetli katıldı.

SPOR VE SOSYAL MEDYA DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde düzenlenen düğünde, Ahmed Kutucu'nu Galatasaray'dan takım arkadaşları ile spor dünyasının tanınmış isimleri çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Asena Atalar'ın yakın arkadaşları ve fenomen isimler de düğünde yer aldı.

Gece boyunca duygusal ve eğlenceli anlar yaşanırken, davetliler çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Asena Atalar ve Ahmed Kutucu'nun düğününden paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çiftin mutlu anları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.